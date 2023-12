Vánoční taneční scéna 2023 v pražském Kongresovém centru

Adventní představení, v němž se potkává energie mládí, talent a radost z pohybu. Večery, které potěší příznivce klasického i současného tance. To je komponovaný program, jenž pod názvem „Vánoční taneční scéna 2023“ uvede konzervatoř Taneční centrum Praha v pondělí 18. a v úterý 19. prosince od 18 hodin. Na jevišti pražského Kongresového centra se představí nejen zkušení členové obou studentských souborů konzervatoře – Balet Praha Junior a Baby Balet Praha, ale i mnoho dalších, včetně těch nejmladších adeptů tanečního žánru z nejnižších ročníků a taneční přípravky Terpsichoré. Konzervatoř Taneční centrum Praha připravuje komponovaný pořad v předvánočním čase už tradičně každý rok. „Vánoční představení je každoročně speciální a neopakovatelné, ač se letos jedná již o třicátý ročník.

Ve večeru se představí práce pedagogů a studentů konzervatoře napříč všemi ročníky a všemi tanečními technikami. Je to okamžik, kdy mají všichni možnost ukázat výsledky své práce z prvního pololetí,“ vysvětluje Jan Schneider, ředitel konzervatoře Taneční centrum Praha. „V publiku jsou hojně zastoupené rodiny a přátelé našich studentů a zaměstnanců a pro nás je jejich podpora a přítomnost nesmírně důležitá. Vlastně je to naše malé poděkování právě jim. Na závěr si společně zazpíváme koledy a naladíme se na adventní atmosféru plnou harmonie a vzájemné sounáležitosti..." Vánoční taneční scéna

Kdy: 18. a 19. prosince 2023, 18:00 Kde: Kongresové centrum Praha Tančí: Taneční centrum Praha, Balet Praha Junior, Baby Balet Praha, Terpsichoré Konzervatoř Taneční centrum Praha je první vzdělávací a umělecká instituce, která přinesla do české kultury moderní a jazzové taneční techniky a důsledně je propojuje s výukou klasického tance a dalšími oblastmi současného tanečního divadla. Tradice sahá až do roku 1961 – tehdy v undergroundu a později, pod záštitou Univerzity Karlovy a řady zahraničních odborníků, postupně vzniká centrum, které nyní zahrnuje osmiletou konzervatoř a osmileté gymnázium propojené do jedné vzdělávací koncepce doplněné studiem taneční pedagogiky s příslušnou aprobací. Studentská umělecká agentura, Mezinárodní centrum tance, produkuje umělecké soubory Balet Praha Junior a Baby Balet Praha, import a export tvůrců, pedagogů a souborů, pořádá festivaly i workshopy. Významným cílem centra je podpora všeobecné a odborné vzdělanosti tanečníků, jejich sebevědomé a kvalitní zapojení do interpretační praxe a následně schopnost řízení, produkce uměleckých i společenských organizací a projektů.

Centrem prošlo několik stovek tanečníků, kteří pracují v českých souborech (Pražský komorní balet, Balet ND v Praze, Laterna magika a jiné), v zahraničí (Berlín, Frankfurt, Hamburk, Haag, Barcelona, Lisabon, Pécs a další) nebo absolvovali vysoké školy (Univerzita Karlova, HAMU a další). „Lidé z centra“ zastávají významné funkce v českých uměleckých, vzdělávacích a společenských organizacích.