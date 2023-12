Kouzelná školka uzamčená na fanfáru

Kouzelná školka konečně ožívá. Tajně se OTEVÍRÁ a vydává se na svou divadelní šou nadupanou školkovými hity. Nebudou chybět Ahoj, nazdar, helou | Stonožka | Piráti školkoví | Enyky benyky | Chechtadlo | Výlet autem. Srdečně Vás zve skřítek František z Fanfárie a jeho školková parťačka Lucka. Představení se spoustou zábavy, písniček, překvapení a hlavně dobré nálady.

Přijďte si s Luckou a Františkem HRÁT, do rytmu vrtět, nahlas se SMÁT! Konečně zažít opravdickou Kouzelnou školku! František se nemůže dočkat, Filípek škytá od napětí a Lucka vybírá hity a oblečení do každého počasí, bude to jízda! NEPROPÁSNĚTE Kouzelnou školku, když dorazí za dětmi z televize! Moc se na Vás těšíme, MĚJTE SE zatím FANFÁROVĚ A BRZY AHOJ!

Představení je vhodné pro děti od 2 do 8 let.