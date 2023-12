Café scientifique | Comprendre la crise du monde rural au Maghreb

Le 18 décembre, l'Institut français de Prague a le plaisir d'accueillir Irène Carpentier, géographe, et Clément Steuer, sociologue du politique, pour un café scientifique autour de leur travail.

Le Maghreb a connu de nombreuses crises ces dernières années dont les répercussions sont majeures – c’est le cas notamment de la guerre en Ukraine et de son impact sur la crise alimentaire en Afrique. Les territoires agricoles et ruraux de la région évoluent, se reconfigurent pour y faire face. Comment le travail des géographes et des sociologues nous permet-il de mieux comprendre les dynamiques à l’œuvre dans cette région du monde ? Quels outils pour décrypter et analyser ces enjeux ? Nos invités nous feront découvrir leur approche de ces questions, leurs méthodes et les résultats de leurs travaux.