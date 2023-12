FLIM 2023 - Festival tibetských filmů a filmů o Tibetu

Zveme Vás na 15. ročník FLIMU, který pořádá Potala, o. p. s. ve spolupráci s kinem Světozor. Cílem festivalu je pravidelně seznamovat domácí obecenstvo s dokumentárními i hranými snímky nejen o Tibetu, ale i s autorskou tvorbou režisérů pocházejících z Tibetu či regionů Himálaje.

Program: 11.12. od 20:15 hod. Lhamo a Skalbe Lhamo a Skalbe se nemohou vzít, když zjistí, že Skalbe již uzavřel právoplatné manželství. Skalbe se vydá na cestu, aby našel svou ex-manželku. Zjistí však, že se poté, co porušila manželský slib, zřekla světského života – a to komplikuje rozvod. Mezitím Lhamo získává roli „hříšné“ ženy uvržené do pekla v tradičním kuse tibetské opery. Jak roste její antipatie k postavě, z tajemství zamčeného hluboko v jejím srdci začíná na povrch vyplouvat strach z manželství.

12.12. od 18:15 hod. Prase, kuře a pytel rýže Dokument je příběhem lásky dvou lidí, dvou kultur a lásky k duchovní cestě, kterou nabízí tibetský buddhismus. Phil Bathols je Australan a Sonam Ongmu Denzonpa je ze Sikkimu. Toto okouzlující vyprávění příběhu jejich svatby v Himálaji je tak trochu meditací o lásce, manželství a buddhismu. Je to intimní příběh buddhistické rodiny ze Sikkimu a jejich vztahu ke škole Karma-kagjü tibetského buddhismu a jejímu vůdci Jeho Svatosti 17. karmapovi.

12.12. od 18:15 hod. Pouť za Kálačakrou Australští poutníci se účastní 33. učení o Kálačakře v Le, hlavním městě indického Ladaku, které vede Jeho Svatost 14. tibetský dalajlama. Naši poutníci se spolu se 150 000 buddhisty z celého světa účastní dvanácti velkolepých dnů buddhistického učení, oslav a modliteb, odehrávajících se v krásné, vyprahlé horské oblasti Ladak - v nadmořské výšce přes 4 000 metrů. Film zkoumá a zaznamenává představy poutníků na začátku učení, hloubku zážitků během učení, co si odvážejí pro svůj vnitřní život a kam je tato zkušenost posunula. Součástí filmu je rozhovor s Jeho Svatostí dalajlamou a profesorem Robertem Thurmanem.

12. 2. od 20:15 hod. Balonek Film zobrazuje boj tibetské rodiny mezi náboženským konzervativismem a sexuální emancipací. Dolkar a její manžel, pastevci ovcí, mají tři syny. Aby naplňovala politiku jednoho dítěte, zavedenou čínskými úřady, používá Dolkar jako prostředek proti početí kondomy, praktiku, která v této tradiční společnosti není příliš rozšířená.

13.12. od 18:15 hod. Příští strážce V odlehlé vesnici v himálajském království Bhútán se bratři Gjembo (16) a Taši (15) bezcílně potulují, zatímco jejich otec pečlivě leští starobylé relikvie na oltáři rodinného kláštera. Rodina si předává starost o klášter z generace na generaci. Otec chce, aby jeho syn Gjembo pokračoval v rodinné tradici. Ten má ale jiné touhy, stejně jako jeho sestra. Film nám pomocí hořkosladkých mikropříběhů představuje bhútánskou rodinu a střet protichůdných snů dvou generací jejích členů.

13.12. od 20:15 hod. Thugdam: Mezi světy Tento dokument zkoumá fenomén, který nevídaně rozmazává hranici mezi životem a smrtí. Pokročilí meditující tibetského buddhismu umírají vědomě kontrolovaným způsobem. Ačkoli podle našich biomedicínských měřítek jsou mrtví, často zůstávají vzpřímeně sedět v meditaci. Jejich těla zůstávají svěží a jako živá, bez známek rozkladu po celé dny, někdy týdny po klinické smrti. Na základě přelomového výzkumu a intimních příběhů smrti tibetských meditujících staví film vedle sebe vědeckou i tibetskou perspektivu pohledu a snaží se rozluštit mystérium thugdamu

Podrobnosti a odkazy na rezervaci vstupenek naleznete na našem webu: https://flim.potala.cz/cs/program-2023 Promítání proběhne v kině Světozor v malém sále, proto si nezapomeňte včas rezervovat vstupenky (online nebo na pokladně kina). Kapacita je omezená. Všechny filmy mají české titulky.