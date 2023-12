Předaukční výstava Art for Amnesty a online aukce

Amnesty International Česká republika a projekt Art for Amnesty ve spolupráci s portálem Livebid pořádají BENEFIČNÍ VÁNOČNÍ ONLINE AUKCI na podporu činnosti české sekce Amnesty International. Limitování bude probíhat od 4. prosince do 15. prosince. Samotná online aukce se uskuteční 15. prosince v 18 hodin NA PORTÁLU LIVEBID. Srdečně Vás zveme na předaukční výstavě 8. prosince od 18.30 hodin v Kasárnách Karlín, kde si můžete prohlédnout vybranou část sbírky. Předaukční výstava bude součástí Oslavy Dne lidských práv, kterou pořádá Amnesty international. Těšit se můžete samozřejmě na výjimečná díla, ale také na zajímavý program a hosty. Mezi umělci, kteří se rozhodli podpořit Amnesty darováním svých děl, jsou například: Krištof Kintera, František Skála, Petr Nikl, Richard Kočí, Petr Písařík, Maxim, Martin Stranka, Tomáš Záborec apod. Více o tom, jak bude online aukce probíhat se dozvíte zde: https://livebid.cz/auction/art_for_amnesty/rules. Více o projektu Art for Amnesty: https://art.amnesty.cz/