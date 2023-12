Adventní ladění a víkendy plné zábavy, pohybu i tvoření

Nákupní centrum Metropole Zličín si pro své návštěvníky, a to zejména ty nejmenší, připravilo bohatý vánoční program. Každý adventní víkend se tak všichni milovníci tohoto kouzelného období mohou těšit na rozmanité tematické akce, včetně mikulášské nadílky nebo třeba bruslení na kluzišti.

Adventní víkendy se v Metropoli Zličín ponesou ve znamení ladovských pohádek, vždy od 15 do 18 hodin nabídnou zajímavý program pro děti i dospělé. Hned ten první 2. a 3.12. se mohou zájemci těšit na čtení pohádek od Josefa Lady, o týden později pak na ladovské tvořivé dílny. Třetí adventní víkend 16. a 17.12. se budou moci návštěvníci vyfotit ve štědrovečerním fotokoutku a poslední adventní sobotu proběhne workshop zaměřený na české vánoční tradice.

Mikulášská nadílka a bruslení na kluzišti

Co by to bylo za Mikuláše bez nadílky? Na ty, kdo se 5.12. od 15 do 18 hodin vypraví s dětmi do Metropole Zličín, čeká za každou písničku nebo básničku sladká odměna od Mikuláše, anděla a čerta. Mikuláše si ale budou moci návštěvníci užít i netradičně. Od 18:00 na venkovním kluzišti nákupního centra předvede, jak mu to bruslí. A každé dítě v masce se k němu bude moci zdarma připojit! Kluziště je otevřeno až do února dalšího roku a to vždy 9:00 až 21:00 (kromě čtvrtků mezi 9:00–12:00, kdy je plocha rezervovaná pro lekce bruslení pro děti), na místě je možné zapůjčit si brusle a další vybavení nebo se občerstvit po sportovním výkonu. Zmíněné kurzy bruslení jsou vedené profesionálními instruktory a určené dětem ve věku 3 až 4 roky (9:00 až 11:00) a 5 až 7 let (11:00 až 12:00). Pro členy Metropole Clubu jsou zdarma. Rezervaci si vytvořte na www.metropolenalede.cz.

Pomozte dětem s Metropolí Zličín

Nákupní centrum se také rozhodlo podpořit nemocné a jinak znevýhodněné děti. Každý adventní víkend od 14 do 20 hodin si budou návštěvníci moct nechat zdarma zabalit dárky do udržitelně recyklovaného papíru a následně přispět na do kasičky nadačnímu fondu Pink Bubble, který pomáhá onkologicky nemocným dětem a mladým lidem. Na centrálním náměstí Metropole Zličín také bude od 1.12. do 18.12. stát stromeček splněných přání ověšen dětskými přáními, z nichž si zájemci budou moct vybrat ta, která budou chtít splnit. Následně bude stačit konkrétní nezabalený dárek odnést na infostánek nákupního centra, kde se postarají o jeho dárkové zabalení a předání dítěti pod stromeček. Metropole Zličín tímto způsobem podpoří středočeské neziskové organizace Aufori a Ponton.

Zvýhodněná dárková karta a soutěž o ceny

Návštěvníky nákupního centra také čekají soutěže a výhodné nákupy. Na instagramovém účtu Metropole Zličín běží od 1. do 24.12. soutěž, kde se každý den otevře jedno políčko z adventního kalendáře a zájemci tak mají možnost získat zajímavé dárky. Nevíte, čím potěšit vaše blízké? Dárková karta do Metropole Zličín je jasnou volbou. Vám odpadne stres s vybíráním perfektního dárku a obdarovaný si bude moci sám vybrat to nejlepší právě pro sebe. Od 1.12. ji nákupní centrum první tisícovce zájemců, při zakoupení karty od 1000 korun a výš, navýší o 150 korun. Dárkovou kartu je možné zakoupit na infostánku na centrálním náměstí a platnost je vždy je 1 rok od zakoupení.

