Na koncert s dárkem pro děti. Hudebnice v čele s Lenny zahrají na charitativním večeru My Kind of Santa

Už se těšíte, co najdete pod stromečkem, a s kým strávíte letošní svátky? Proč při tom neudělat radost i někomu dalšímu? Po loňském úspěchu se vrací charitativní večer My Kind of Santa. V pražském klubu Roxy letos na podporu znevýhodněných dětí a dospívajících vystoupí Lenny, Annabelle a Dashi Stardust. Netřeba říkat, že všechny účinkující vystupují bez nároku na honorář.

Lenny je jednou z nejvýraznějších hudebnic zdejší scény posledních let, její album Hearts navíc lokální hranice nenuceně překročilo. Lenny je okamžitě rozpoznatelnou autorkou s jedinečným hlasem. Annabelle znáte z finále české Eurovize i Radia Wave, je čerstvou držitelkou ceny Anděl za Objev roku. Celý večer zahájí Dashi Stardust, zpě­vač­ka, skla­datel­ka a tanečnice pohybující se mezi soulem, indie folkem a najazzlým popem.

Jak to funguje? Vstup na koncert je bezplatný, návštěvníky*ce ale prosíme, aby přinesli*y hračku, kterou následně předáme zástupcům Armády spásy, Centra služeb pro rodinu a dítě a Organizace pro pomoc uprchlíkům (OPU).