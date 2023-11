Seminář - Zdravé stravování

„Ve zdravém těle zdravý duch“ nebo „Jste to, co jíte“ jsou velice známá hesla, málokdo se jimi ovšem skutečně řídí. Proč je důležité přemýšlet o jídle a jakým způsobem vštěpovat zásady zdravého stravování dětem již od malička. "Máma v kuchyni" poradí, jaké potraviny jsou pro děti nevhodné a proč, jak poskládat vyvážený jídelníček, jak nevhodné potraviny nahradit vhodnými, co dávat dětem na svačiny a další dobré tipy.

Přednáší Barbora Charvátová - "Máma v kuchyni" Na místě bude mít také pět svých kuchařek, které vám ráda podepíše. Rezervace nutná! - https://kazimirka-letnice.auksys.cz/master/jednorazove.php?id=94