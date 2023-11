Copak nemluvím český?!!! Aneb cizincem proti své vůli

Jaké to je se najednou cítit jako cizinec ve vlastní zemí? Jak se stát svým mezi cizími? A je to vůbec nutné? Co se stává, když sny se potkávají s realitou? Iluze a realita – co je skutečné?

Jednoho dne se všechno obrátí vzhůru nohama. Nejednou si nerozumíte s blízkými ani se sebou. Jak pochopit, co vlastně chceme a jestli jsou naše přání správná? Kde hledat odpovědi? Autorské divadelní představení o tom, jak znovu nalézt sebe sama a stát se oporou pro ostatní, vytvořené na základě skutečných příběhů ze současného života jednoho Čecha a několika cizinců v Praze.

V českém jazyce s přízvukem.