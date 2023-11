Punč přání - Derniéra

Pohádkový Příběh pro celou rodinu. Pojednává o velikém přátelství havrana a kocoura, kteří se postaví proti temným silám zlého punče, který může zničit celý svět. Inscenace je hodná pro děti od 6 let do 100 let.

Prodej vstupenek zde: https://goout.net/cs/punc-prani/szvmukv/ Po představení proběhne losování o zajímavou cenu a beseda s herci.