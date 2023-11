HYB4 Galerie: Are you Happy?

Motivem krajiny Sýrie počíná výstava Elišky Šárkové (CZE / 1984) pokládajíc prostou až dětsky naivní otázku: „Are you Happy?“ Tento přímý dotaz by mohl v představě neupřímnosti světa lidských vztahů být ponechán bez povšimnutí. „Are you Happy?“ ptá se mě shodou okolností můj syrský kolega v roce 2017 v islandském Reykjavíku, a já nemohu toto rozverné oslovení dostat z hlavy. Ostatně jsem se nesetkal s ničím srdečnějším, a jeho otázka mě pro svou dětskou upřímnost zasáhla až do samého nitra.

Otevírací doba: Po–Pá 09–21, So 10–20

Místo: C.0 HYB4 Galerie (vstup přes kavárnu)