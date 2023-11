Mezi Čechy, kteří působili v Africe, byl zcela ojedinělou postavou Josef Vágner (1928–2000), bývalý ředitel zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem. Vystudovaný lesník od dětství snil o tom, že se podívá do Afriky, a poté, co se v roce 1965 stal ředitelem zoo, začal svůj sen uskutečňovat. Z jeho legendárních expedic do Afriky se mu podařilo přivézt velké množství zvířat. Ta zamířila nejen do Dvora Králové, ale v rámci mezinárodních dohod i do dalších partnerských zoo. Díky Vágnerem dovezeným zvířatům byly v Evropě založeny stabilní chovy mnoha afrických kopytníků, jež po letech umožnily, aby se některá ze zvířat vrátila zpátky do své domoviny a obnovila populace ohrožených druhů v jejich původním prostředí.

Na panelech fotografické výstavy na nádvoří Náprstkova muzea Z Afriky do Evropy, z Evropy do Afriky jsou tak zachyceny nejen Vágnerovy dobrodružné výpravy v 60. a 70. letech minulého století, ale i současné snahy o záchranu ohrožených druhů přímo v Africe dvou významných českých zoologických zahrad – Safari Parku Dvůr Králové a Zoo Praha.