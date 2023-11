Jet8, Queens of Everything, Fail Together

Třetí lednový čtvrtek se v Besedě setkají na jednom pódiu tři lidsky velmi spřízněné, ale žánrově zcela odlišné kapely.

Punk'n'rollový matadoři s nejmocnější dechovou sekcí široko daleko Queens of Everything, ostřílená energická bomba, Jet8, které není žádná hudební škatulka svatá a folkpunk, Fail together, který vyrostl z trávy a betonu pražských parků, nádražek a náplavek a to teprve nedávno.

Máme se na co těšit.

Pro nažhavení pár videí:

QOE: https://www.youtube.com/watch?v=cFlOn9YsjFc

Jet8: https://www.youtube.com/watch?v=iSZQYMJCLBQ

Fail Together: https://www.youtube.com/watch?v=nQtftmmflHA