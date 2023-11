Vánoční strom splněných přání

Letos OC Letňany plní dětská přání s neziskovou organizací Živá duše v nouzi, z.s.! Staňte se Ježíškem i vy a pomozte splnit vánoční přání dětem ze sociálně znevýhodněných rodin. Na vánočních stromečkách budou rozvěšeny přáníčka dětí, co by chtěly najít pod jejich stromečkem. Pokud se rozhodnete přání některému z dětí splnit, vyberete si přáníčko, zakoupíte dárek, který následně předáte v blízkosti vánočního stromu v přízemí u kavárny Costa Coffee. Podpoříte dobrou věc a zároveň uděláte radost tam, kde je to nejvíce potřeba. Každý dárce dostane jako poděkování certifikát a malý dárek. OC Letňany se postará o doručení dárků do správných rukou.

Dětská přání plníme vždy v sobotu a neděli (2.-3. 12., 9.-10. 12 a 16.-17. 12.) v čase 10-20 hodin.

Živá duše v nouzi, z.s. je nezisková organizace založená s cílem podpořit zdravotně znevýhodněné klienty, rodiny s dětmi a seniory v nouzi. Klientům nabízíme materiální pomoc (potraviny, drogerie, školní pomůcky atd.) a finanční pomoc (úhrada kroužků, školní družiny, veřejné sbírky na podporu příběhu jejich klientů, viz odkaz