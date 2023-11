Bardzo fajný festival: svěží výběr polských filmů, které rezonují Od 29. listopadu do 2. prosince v Biu Oko v Praze

Bardzo fajný festival polského filmu vstupuje odvážně do druhé dekády a pražským divákům servíruje pečlivě vybrané filmy, které ve filmové komunitě rezonují a mají svými tématy co říct nejen k současnému Polsku. Letos se na festivalu představí pět celovečerních a čtyři krátkometrážní filmy, součástí programu je i pásmo oblíbených polských animovaných pohádek a dílna filmové animace pro děti. A nebudou chybět ani oblíbené polské delikatesy připravené s láskou k filmu i polské kuchyni. Od 29. listopadu do soboty 2. prosince v Biu Oko.

