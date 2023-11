Kluziště v Podolí - Praha

Městská část Praha 4 v letošním roce nabídne svým obyvatelům veřejné kluziště s technickým ledem. Bude umístěno v areálu sportoviště Podolská a v provozu bude od 1. prosince 2023 do 29. února 2024.

Veřejné kluziště bude otevřeno každý den od 9 do 21 hodin, na Štědrý den a na Silvestra od 9 do 15 hodin. V pracovních dnech, v době od 9 do 14 hodin, bude k dispozici pouze pro základní a mateřské školy, jejichž zřizovatelem je MČ Praha 4. Veřejnost ho tedy v těchto dnech bude moci využít až od druhé hodiny odpoledne minimálně do osmi hodin večer. Naopak o víkendech už v době od 9 až do 20 hodin.

V době od 20 do 21 hodin je provozovatel oprávněn poskytovat kluziště třetím osobám k soukromému využití (vyhrazené užívání). Informaci o každém termínu vyhrazeného užívání poskytne provozovatel veřejnosti nejméně jeden den předem prostřednictvím vývěsky u provozního řádu kluziště.

Pro základní a mateřské školy zřizované MČ Praha 4 bude užívání kluziště v pracovních dnech od 9 do 14 hodin bezplatné. V ostatních dnech a hodinách je provozovatel kluziště oprávněn vybírat vstupné ve výši maximálně 90 korun na osobu a den, přičemž děti do šesti let budou mít vstup zdarma.