Dor Nagar & Pavel Marcel Acoustic Show

Jedinečný koncert dvou muzikantů s mezinárodním přesahem. Dor Nagar (D Fine Us, Ragan & The Deal) je fenomenální izraelský písničkář a bluesman v tradičním, až Dylanovském stylu. A byť je v Praze nový, okamžitě si našel parťáka Pavla Marcela (Michal Prokop & Framus Five, Holeček & Marcel Project, Skinny Molly), který s ním vzácné zboží z amerických vod bezpečně vyloží v přístavu na Vltavě. Zazní originální písně z připravovaného Nagarovo alba a mnoho nesmrtelných klasik.