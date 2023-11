Zapomenutý jazz z meziválečného období roztančí Městskou knihovnu v Praze

Zapomenuté poklady zlaté éry – tak zní podtitul prvního ročníku Visegrad mini jazz festu, na němž se představí tři nejlepší jazzové orchestry ze zemí Visegradu, a to Originální pražský synkopický orchestr z České republiky (OPSO), Bratislava Hot Serenaders ze Slovenska a Bohém Ragtime Jazz Band z Maďarska. Smyslem festivalu je představit již zapomenuté, a přesto krásné jazzové písně ze 30. a 40. let minulého století. „Každá kapela bude interpretovat muziku své vlasti. Ale nejenom. Bude to převážně jazzový zážitek, takže posluchači budou moci písně české nebo slovenské srovnat s americkými hity dvacátých let.

V podání OPSO a Bratislava Hot Serenaders v autentické, dvacátoletní interpretaci. Na své si však přijdou i milovníci filmů pro pamětníky,“ přibližuje, na co se mohou posluchači těšit saxofonista a kapelník OPSO Jan Pospíšil a dodává: „Naším esem v rukávu budou současně Sestry Havelkovy, na nichž bude z velké části náš program postaven, zazní však i nové písně v našem repertoáru.“ Sestry Havelkovy nebudou však jediným vokálním souborem, Bratislava Hot Serenaders doplní dívčí pěvecké trio Serenaders Sisters. S nápadem uspořádat festival orchestrů Visegrádské čtyřky přišel kapelník maďarského Bohém Ragtime Jazz Bandu Tamás Ittzés, který již dlouhou dobu spolupracuje s Bratislava Hot Serenaders. Díky jejich kapelníkovi Juraji Bartošovi zase do projektu naskočil Originální pražský synkopický orchestr. „Bratislava Hot Serenaders známe dlouhá léta a je pro nás velikou ctí sdílet s nimi jedno pódium.

Také sdílíme stejnou lásku ke starému jazzu a velice podobný názor na jeho interpretaci a to nás spojuje,“ doplňuje Jan Pospíšil. Zda se do projektu zapojí příští rok i Polsko, se necháme překvapit. Dvouapůlhodinové jazzové běsnění ve velkém sálu Městské knihovny v Praze zahájí Originální pražský synkopický orchestr, následovat budou Bratislava Hot Serenaders a večer zakončí tvůrci myšlenky Bohém Ragtime Jazz Band, kteří vyzvou publikum k tanci. „Bude to večer plný jazzu a také české, slovenské a maďarské populární hudby 30. a 40. let, kterou vzkřísíme ze zapomnění. Uslyšíme ty nejkrásnější melodie, které stále mají co říct,“ zakončuje Jan Pospíšil.