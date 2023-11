Josef van Wissem + special guest: Kristof Hahn

Na podzim do Prahy znovu zavítá oblíbený holandský loutnista Josef van Wissem s novým projektem – zhudebnění němého filmu Destiny od německého režiséra Fritze Langa. Minulý rok mu vyšly dvě nahrávky: Behold, I Make All Things New (Incunabulum) a Nosferatu, The Call Of The Deathbird (Incunabulum). Inspirační zdroje hledá i mimo barokní hudby či drone music – ve světě filmu. Po příběhu o upírovi zfilmovaném F. W. Murnauem sáhl po dalším snímku Destiny od expresionisty Fritze Langa – mistra výpravných scén, detailních záběrů a pokročilé psychologie postav.

Wissem si už podobný typ práce vyzkoušel, když spolu zkomponoval hudbu pro film Jima Jarmusche – Only Lovers Left Alive, za kterou získal v Cannes cenu v kategorii Soundtrack Award. Ještě před tím zahraje německý kytarista Kristof Hahn služebně nejdéle sloužící člen Swans po Michaelu Gira, který si jen při této příležitosti odběhne z turné své domovské kapely. Hráč na rock-lap steel kytaru žije a tvoří v Berlíně, odkud cestuje po celém světě se Swans, ve které je od roku 1989 s několika přestávkami. Koncertuje také sólo a spolupracuje s kapelami Les Hommes Sauvages, Sultans of Gedankebrain, nebo s Pere Ubu. Jeho hudba se vyznačuje abstraktními zvukovými plochami v širokokospektrální kinematické hudbě střídající elegantní rock and roll noir songy s dronovou atmosférou.