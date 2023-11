Vánoční pohybové hrátky v Monkey´s Gym

Dopřejte svým dětem v neděli 3. prosince v Monkey´s Gym Chodov zábavné pohybové hrátky s vánoční tematikou, a zatím dokupte vánoční dárky, nebo si odpočiňte, třeba na kosmetice…

V krásně vybavené barevné tělocvičně Monkey´s Gym ve Westfield Chodov čekají na děti od 3 do 8 let v neděli 3. prosince tři časové bloky plné zábavného pohybu (15:00 - 15:45 vánoční jóga, 16:00 - 16:45 vánoční tanečky a 17:00 - 17:45 vánoční jóga), z nichž si mohou vybírat. Vánoční příběh je provede blokem dětské jógy – lektorka Natálka s nimi procvičí celé tělo, budou trénovat jednoduché jógové pozice vhodné a určené pro děti, a to také ve dvojicích a ve skupině. Zahrají si hry za doprovodu vánočních písní a nebude chybět ani jógový pozdrav. Ve druhém bloku se vydají na vánoční taneční dobrodružství, budou vnímat rytmus hudby a naladí se na sváteční atmosféru. Před nebo po hrátkách se s dětmi můžete na chvíli zastavit v předvánoční dílně a za zvuku koled si vyrobit různé výrobky s vánoční tematikou. Pozor: tělocvična není nafukovací, proto si své místo rezervujte včas!

Termín: neděle 3. 12. 2023

Místo: Monkey´s Gym Westfield Chodov (Roztylská 2321/19, 148 00 Praha 4)

Více informací: https://www.monkeysgym.cz/novinky/vanocni-pohybove-hratky-v-monkeys-chodov-712.html