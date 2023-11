Týden ukrajinského filmu

Od 16. do 21.listopadu se v kinech Lucerna a Atlas představí to nejlepší z ukrajinské kinematografie. V letošním roce jsou na Týdnu ukrajinského filmu silně zastoupeny dokumentární filmy, které vznikly v posledních letech a získaly mezinárodní ohlas. Program nabízí nejrůznější filmařské přístupy, které dávají nahlédnout do životů teenagerů či dospělých nebo originálně rekonstruují nedávné události.