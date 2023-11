Dalibor Špok: Zjevné a skryté

Zjevné a skryté. Na povrchu a v hloubce. Vědomé a nevědomé. Je to, co je (v) naší duši zjevné-vědomé-blízko, méně důležité a nutně méně působící, než to, co je skryté, za kulisami, co musíme hledat a vydolovat? Představíme si několik pohledů na skrytost a zjevnost v psychologii, psychoterapii a spiritualitě.

Jak nám mohou pomoci žít kvalitnější život? A jak jejich zúžené chápání v psychologickém i duchovním růstu naopak brání? Přednáška s diskuzí. Vstupné dobrovolné, bez rezervace.