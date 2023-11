Norbi Kovács & Pavel Fischer & Olin Nejezchleba (NOP)

NORBI KOVÁCS & PAVEL FISCHER & OLIN NEJEZCHLEBA

Tři osobnosti a tři hudební světy na jednom pódiu.

Norbi Kovács

Narodil se v roce 1968 v Šale na Slovensku, ale v jeho žilách koluje maďarská krev. Do Prahy se přestěhoval v roce 1992 a od té doby hrál s různými kapelami a řadou interpretů, především s písničkářkou Radůzou, Petrem Skoumalem či Máriem Bihárim. V současnosti je členem skupin Ivan Hlas Trio a Lokomotiva. Kromě toho se věnuje i hudbě filmové (například hudba k filmu U mě dobrý). V roce 2013 vydal sólové instrumentální album „Takžetak“, které vychází z klasických kytaristických forem, jako je ragtime, folk, trocha blues, patrné jsou i stopy gypsy jazzu či flamenka. V roce 2018 si pak nadělil ke svým padesátým narozeninám album „13:31“. Norbi Kovács je nejen fenomenálním kytaristou, ale také výborným fotografem a má za sebou již několik úspěšných výstav

Pavel Fischer

Pavel Fischer se narodil v roce 1965 ve Zlíně. V letech 1979-85 absolvoval studia houslové hry na Pražské konzervatoři, v nichž se svou prof. Norou Grumlíkovou pokračoval i na AMU (1985-89). Jako sólista spolupracoval s řadou českých i zahraničních orchestrů. Ještě na univerzitní půdě v roce 1989 se stává spoluzakladatelem a primáriem Škampova kvarteta, souboru, s nímž pravidelně koncertoval na nejvýznamnějších světových pódiích. Pavel Fischer spolupracoval s vynikajícími umělci jako jsou - Josef Suk, Jiří Bárta, D. Pecková, Melvyn Tan, Kathryn Stott, Wolfgang Holzmair, Ronald van Spaendonck, Nikolaj Demiděnko, Janine Jansen, atd... V poslední době se Pavel Fischer stále intenzivněji věnuje pedagogické činnosti - mistrovské kurzy na Royal College a Royal Academy v Londýně, Concertgebouw Amsterdam, Kvartetní Akademii v Amsterdamu, Chetham´s School of Music v Manchesteru, a v r. 2008 se stává řádným profesorem na RNCM v Manchesteru a od letošního roku též na Birmingham Conservatoire. Jeho mimořádný zájem o hudbu jiných žánrů vyústil např. v mnoholetou spolupráci s Ivou Bittovou, k založení cross-overové skupiny „Camael“ či tria „Bardolino“. V prosinci 2009 učinkoval jako host na projektu Iana Andersona a Jethro Tull. Jako skladatel se poprvé představil svými třemi smyčcovými kvartety, napsanými na objednávku britského „Lake District Festivalu“. Premiéra prvního kvartetu „Morava“ zazněla v dubnu 2008 v Carnegie Hall v New Yorku, česká premiéra na podzim 2008 v komorním cyklu České filharmonie. Zbylé dva kvartety měly premiéru na festivalu „Lake District“ ve Velké Británii.

Jaroslav Olin Nejezchleba

Narodil se 10. ledna 1960 v Kyjově. Vystudoval hru na violoncello na brněnské Státní konzervatoři. V době studií hrával s cimbálovou muzikou Písečan. V roce 1981 odešel do Prahy, kde nastoupil na post baskytaristy ve skupině Marsyas. Odtud přešel k Vladimíru Mišíkovi do Etc..., kde zůstal 18 let do roku 2003. S Vladimírem Mišíkem v té době hrával ve volném akustickém sdružení Čunderground, s Petrem Kalandrou v jeho Blues Session, a spolupracoval s celou řadou dalších hudebních osobností (namátkou Čechomor, Vlasta Redl, Petr Skoumal, Jan Burian, Michal Prokop, Ivan Hlas, Nerez, Jiří Bílý, Anna K., Radůza, Vlasta Třešňák a další). V současné době hraje v Triu Ivana Hlase, je frontmanem obnovených Blues Session, své moravské kořeny zúročil ve skupině Njorek a občas hostuje s Etc...

Jeho hudební kariéru mapuje výběrové 2CD „25 let v tom…“, které v roce 2008 vydalo Indies Happy Trails.V lednu 2010 vydává label 100PROmotion Olinovo první studiové CD s názvem „Noční lov“ a v roce 2018 album „Nečekaná návštěva“.