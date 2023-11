Lash & Grey ft. S.V.A. Trio & Robert Balzar

Lash & Grey (pravými jmény Kristína Mihaľová a Jakub Šedivý) jsou hudební jazz-soulová dvojice (zpěvačka a kytarista). Mladé talentované duo je držitelem Ceny Anděl 2021 v nominaci Nejlepší slovenské album a loni vystoupilo i v prestižní Carnegie Hall v New Yorku v rámci akce Slovaks in Concert. Jsou zastupováni agenturou Bella Concerts, která pečuje o natolik věhlasné umělce jako jsou Jamie Cullum, Herbie Hancock, Pat Metheny či Chaka Khan. Jedním z největších hitů Lash & Grey se stala skladba After War, na níž se podílelo i S.V.A. Trio.