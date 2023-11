Lollipopz je česká dětská pěvecko-taneční hudební skupina zaměřená na dětské publikum. Skupinu tvoří čtyři dívky ve věku 9–10 let. Vyznačují se především svými různobarevnými parukami. Skupina hraje vlastní repertoár a komponované pořady pro děti

Ahoj, my jsme Anet, Amy, Neli a Annie - dohromady hudební skupina Lollipopz. Jsme čtyři bláznivé holky, které baví zpívat, tancovat a rozdávat radost a úsměvy na všechny strany. Spousta holek o sobě říká, že jsou bláznivé. Ale v našem případě je to absolutně nezpochybnitelná pravda, to nám věřte :D

Daly jsme se dohromady v září 2015, ale poprvé jsme se ukázaly světu až v lednu 2016 a to s naší první písničkou Lízátková párty. To už je ale nějaký ten pátek, dnes už máme videoklipy čtyři a k tomu tři vydaná CD. Momentálně pracujeme na čtvrtém :) Jezdíme také po koncertech po celé republice, někdy i na Slovensko.

Máme za sebou 6 vyprodaných tour po českých městech a naším největším úspěchem je určitě vyprodaný velký sál Pražské Lucerny. Máme za sebou i účinkování v TV, například ve Snídani s Novou, v pořadu Mise Nový Domov, Sama Doma nebo v Teleránu na slovenské Markíze.