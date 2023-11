Co zůstane z díla, když zmizí sdělení? Co zůstane ze sdělení, když zmizí slova? Co zůstane ze slov, když je jazyk cizí?

Rádio Silence nabízí zvukovou cestu od nerozluštitelného ke srozumitelnému a zkoumá, jaké místo zaujímá řeč a slovo v řadě francouzských rozhlasových dokumentů. Návštěvníci procházející instalací jsou vybízeni, aby se znovu zamysleli nad významem slov a jazyka poté, co byli konfrontováni se zvuky, které se nachází mimo sdělení a řeč.