Prager100: Noční sympozium na Pelc-Tyrolce

Karel Prager by letos oslavil 100. narozeniny a my společně s vámi navštěvujeme jeho budovy. Některé z nich slouží svému účelu už 50 let, jiné čeká rekonstrukce a pro další již začala úplně nové etapa. Jednou z nich je i část vysokoškolského kampusu, který podle projektu Karla Pragera, Jiřího Albrechta a Jiřího Kadeřábka vznikal v oblasti Libně známé jako Pelc-Tyrolka a stal se sídlem Fakulty humanitních studií Karlovy Univerzity.

Kromě komentované prohlídky budovy, jež se proměnila podle návrhu architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře, se budeme zabývat i další tvorbou Karla Pragera.