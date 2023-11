Filozofická kavárna (Café Philo): přemýšlet a diskutovat

Filozofování o životě a o všem ostatním pro všechny, bez vstupného a bez přihlášky:

Co si přejete, s čím si lámete hlavu, co Vás nenechá spát, o čem dumáte, o čem sníte, co Vám vrtá hlavou, čeho se bojíte, na co vzpomínáte, o čem přemýšlíte? Nenechte tyto věci jen pro sebe, zkuste rozhovor s jinými lidmi. U nás nejde jen o to, si popovídat, o to taky, ale to máte i jinde. U našeho stolu se pokusíme, spolu filozofovat. Nejdříve se dohodneme, jaké téma budeme diskutovat, a pak se do toho pustíme, budeme přemýšlet, rozmýšlet, promýšlet a zamýšlet se, až se nám z toho bude točit hlava, přitom nám budou podporou filozofové všech věků, abychom jí neztratili, tu hlavu. Ani byste nevěřili, jak filozofie může být osvěžující…

Kde?

Knihkupectví a kavárna Řehoře Samsy

Pasáž Lucerna, Vodičkova 30

11000 Praha 1 – Nové Město