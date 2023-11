Seminář - Dětský vzdor a chování mezi sourozenci

Prožíváte s dětmi období vzdoru, trápí vás jeho projevy, máte pocit, že vaše dítě zlobí a že si vaše děti mezi sebou nerozumí? Přijďte si o tom popovídat na seminář. Získejte užitečné nástroje a dovednosti pro harmonické rodinné vztahy! Co se dozvíte? Možné příčiny dětského vzdoru a agresivního chování, jak na něj vhodně reagovat a co dělat, když to mezi sourozenci neklape . Co znamená období dětského vzdoru, co je příčinou a jaké vhodné výchovné strategie mohou fungovat. Jak funguje komunikace mezi sourozenci, pravidla a jak bránit konfliktům mezi nimi a jak je důležitý vzor rodičů.

Přednáší Mgr. Alena Klucová - odborná lektorka Dotované vstupné 100 Kč. Rezervace nutná!