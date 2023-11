Český zpěvák, skladatel, textař Pavel Callta známý svým charakteristickým hlasem a pozitivním duchem si získal širokou škálu posluchačů, jeho hudba oslovuje nejen mladé, ale i starší generace, všichni obdivují jeho jedinečný hlas, charisma a energický projev. Vydobyl si tak uznání na české scéně. Především také autorskou hudby, texty a emocionálním zážitkem z celého vystoupení.

Jeho upřímnost a hloubka se dotknou každého z nás. Je podivuhodné, jak dokáže energicky a v dobré náladě prožít každý koncert. Hudební nadání dokazuje i jeho schopnostmi hrát na mnoho hudebních nástrojů, kterými se sám mnohdy doprovází. Ovládá kytaru, klavír i bicí, což mu umožňuje

širokou paletu hudební tvorby a skládá si tak své písně sám.

Ve roce 2015 vydal první album Momenty, jehož kmotrou byla Lucie Bílá, se kterou má i společnou píseň. Získal ocenění platinová deska. Druhé autorské album Součást získalo ocenění platinová deska také, spousty jeho skladeb můžete slyšet dnes i v rádiích. Singl Písnička v hudební spolupráci s Pokáčem se doslova zaryla do paměti každému z nás. Se spousty fanoušků, které má na sociálních sítích sdílí svou hudební cestu, zajímavé momenty a místa. Ani tady to nekončí, Pavel dokonce napsal knihu Moje momenty, která nám doslova otvírá Pavlův svět a příběh, který ztvárnila i Česká televize do známého pořadu 13.komnata.

Pavel se nám vryl do paměti i dalšími singly, jako Píšem si svůj sen feat. Leoš Mareš, Tak promiň, Terapeut, nebo skladba Jako by byl náš poslední ve spolupráci s Evou Burešovou.

Fanouškovská základna ho dotáhla až na ocenění Ceský slavík Mattoni v roce 2015, kde získal ocenení v kategorii Objev roku. Rok 2016 přinesl i ocenění Český slavík v kategorii skladba roku.

Další byl Slavík Šípkové Ruže v roce 2017, kde získal ocenení v kategorii Zpevák roku.

Také žebřík Music Award dokonce dva roky po sobě získal ocenění v kategorii Objev roku a Nejlepší videoklip. Není proto divu, že Pavel každým rokem pravidelně koncertuje na festivalech a místech napříč celou zemí. Jeho energické, pozitivní písně rozproudí jakékoliv publikum. Pro příští rok se toho chystá také spousty nového, například vydání páté desky.

Jako jeden z mála umělců se může pyšnit i vlastními vánočními singly, které zazní na jeho jediném Vánočním koncertě v tomto roce, a to 20.12. 2024 v Malostranské Besedě.

POZVÁNKA

Prožili jsme společně neskutečné léto plné festivalů a akcí napříč republikou, moc všem děkuji za společně prožité momenty plné hudby. Moc rád bych vás proto teď pozval na něco speciálního,

Čeká nás jedinečný vánoční koncert v tomto roce. Přijďte si zpříjemnit zimní čas do unikátní Malostranské Besedy, poslechnout mé největší hity i vánoční skladby a naladit se tak na vánoční období. Čeká vás výjimečná atmosféra a překvapení jakožto speciální host. Kapacita je omezená, tak neváhejte a doražte 20.12.. Koncert začíná ve 20:30 hod.

Těším se na Vás, Pavel.