Zveme Vás na předvánoční “Fancy Swap párty”.

Určitě už jste navštívili hodně swapů a podobných akcí. Občas kvantita převazuje nad kvalitou, a hlavní myšlenka UDRŽITELNOST, tak uniká.

Zkusme dát swapu jiný rozměr.

Vemte pár kvalitních, dražších kousků, v počtu maximálně 10, a přijďte. Můžete nosit oblečení, knihy, hračky, domácí potřeby. Zbytek věcí, co zůstane, dáme do kupy a uděláme dobročinné odevzdáni těm, co to potřebují.

Událost bude v předvánočním čase, takže to budou takové předčasné Vánoce, a věříme, že si každý najde svůj dárek, co mu udělá radost. Bude nám k tomu hrát hudba, dáme si koktejl a užijeme si to.

