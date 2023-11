All you can eat & drink brunch pro vás pořádáme každou neděli od 10.00 do 14.00 v bistru Kunsthalle Praha.

Na co se můžete těšit?

Na čerstvé suroviny, maximální pestrost chutí, (ne)vegetariánské varianty, skvělé pití a luxusní dezerty. To vše v hávu nezaměnitelné atmosféry industriálního bistra přímo u brány k umění! Formou osobitého bufetu se ponoříte do chutí naší fusion kuchyně, kde se hranice v kreativitě nekladou. Šéfkuchař Martin Jandík a jeho tým pro vás přímo na místě, před vašima očima, vytvoří díla experimentální gastronomie současnosti, od Středomoří až po Asii.



Cena nedělního brunche Kunsthalle Praha pro jednu osobu:

Plná cena vč. vstupu do aktuálních výstav Kunsthalle: 1 400 Kč

Pro členky a členy Kunsthalle Praha: 1 200 Kč

Děti 5–11 let: 700 Kč (do 5 let zdarma)

Více informací o akci Nedělní all-you-can-eat brunch na www akce