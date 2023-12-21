Vladi (KASTA)
Praha, Zborovská 7
1275
21prosinec čtvrtek 19:30
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Бессменный участник запрещенной в россии хип-хоп группы «Каста» — Влади — с презентацией своего нашумевшего антивоенного альбома. Один из первых концертов после его выхода пройдет в Праге, где состоится премьера живого исполнения новых песен и прозвучат такие хиты Влади, как «Ревность», «Сочиняй мечты», «Радиосигналы» и многие другие.
Альбом Влади «Длится февраль» — самое острое из вышедших в 2022 году музыкальных явлений — заслужил высокие оценки таких разных и, казалось бы не имеющих отношения к хип-хопу людей и СМИ как Александр Роднянский, Артемий Троицкий и портал Meduza. Строки из главного трека "Как это, б***ь, возможно?" разобраны по цитатам в антивоенных пабликах.
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