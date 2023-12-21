Vladi (KASTA)

Vladi (KASTA)

Adresa:

Praha, Zborovská 7

Termín: 21.12.2023 v 19:30 hod. (čtvrtek)
Vstupné:

1275

21prosinec čtvrtek 19:30

Žánr: koncerty

Další vstupenky na koncerty

Přidat do mého kalendáře

Praha - počasí z YR?

Sdílej:Sdílet na FBTweetnout

Бессменный участник запрещенной в россии хип-хоп группы «Каста» — Влади — с презентацией своего нашумевшего антивоенного альбома. Один из первых концертов после его выхода пройдет в Праге, где состоится премьера живого исполнения новых песен и прозвучат такие хиты Влади, как «Ревность», «Сочиняй мечты», «Радиосигналы» и многие другие.

Альбом Влади «Длится февраль» — самое острое из вышедших в 2022 году музыкальных явлений — заслужил высокие оценки таких разных и, казалось бы не имеющих отношения к хип-хопу людей и СМИ как Александр Роднянский, Артемий Троицкий и портал Meduza. Строки из главного трека "Как это, б***ь, возможно?" разобраны по цитатам в антивоенных пабликах.

Hudební kluby v Praze Akce v MČ Praha

Podobné akce

14listopad úterý 19:30

Mad Sin v Praze

, Praha 5 Koncert

16listopad čtvrtek 19:00

Panoptiko Bohové Tour Arcihost: Porta Inferi

, Praha Koncert

17listopad pátek 20:00

XIII. století v Praze

, Praha 5 Koncert

18listopad sobota 18:00

Queenshow v Praze

, Praha 5 Koncert

Doporučené akce v Praze

8pro 19:00

Naprostí cizinci

22lis 19:00

Mao Norioka a Alessandro Mastracci

Akce v Praze na Jiný den?

Mohlo by tě zajímat