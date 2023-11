Pragovka Gallery vás zve na výstavu umělecké dvojice Ewa a Jacek Doroszenkovi Overlooked Horizons (17. 11. – 14. 12. 2023). Zahájení proběhne ve čtvrtek 16. listopadu od 18 hodin.

Duo Ewa a Jacek Doroszenkovi tvoří intermediální umělci z Varšavy, kteří zkoumají vztah mezi zvukem, obrazem a krajinou. Jacek je absolventem Akademie výtvarných umění v Krakově, Ewa získala doktorát z výtvarného umění na Univerzitě Mikuláše Koperníka v Toruni. Od roku 2014 spoluvytvářejí v rámci mezinárodních uměleckých rezidencí jedinečné partitury v podobě videoděl, grafických a fotografických instalací. Výsledná díla umělci představili na mnoha výstavách, mimo jiné v Národním hudebním fóru Witolda Lutosławského ve Vratislavi, Polském institutu v Düsseldorfu, Cidade das Artes v Rio de Janeiru, Goldcorp Centre for the Arts ve Vancouveru, Fait Gallery v Brně, Casoria Contemporary Art Museum v Neapoli, Contemporary Museum Wroclaw či ve FIESP Cultural Center Ruth Cardoso v Sao Paulu. Audiovizuální výstava Overlooked Horizons představuje nejnovější díla dvojice, která zkoumá vztah mezi pozorovatelem a krajinou.

16. listopadu v galerii zahájíme další tři výstavy:

Petr Gruber UKRYTÁ MÍSTA, VŠEM NA OČÍCH (17. 11. – 14. 12. 2023, Pragovka Gallery / Pop-Up)

Matěj Hrbek, Tomáš Hrubiš, Iva Krupicová, Eduardo Lara, Zuzana Růžičková EXPERIMENT – BOUDNÍKOVÁ KLIKA (17. 11. – 14. 12. 2023, The White Room)

Salvatore Arancio, Barbora Dayef , Marco Chiandetti, Ivana Králíková, Nao Matsunaga, Jimena Mendoza MIMO KRUH (17. 11. – 30. 11. 2023, Pražská továrna)

Výstavy můžete navštívit od úterý do pátku od 14 do 20 hodin a o víkendu od 12 do 18 hodin.



Projekt je finančně podporován Ministerstvem kultury ČR, Státním fondem kultury ČR, Hlavním městem Praha, MČ Praha 9.