Pragovka Gallery vás zve na skupinovou výstavu Experiment – Boudníkova klika (17. 11. – 14. 12. 2023). Zahájení proběhne ve čtvrtek 16. listopadu od 18 hodin.

Vystavující umělci/kyně: Matěj Hrbek, Tomáš Hrubiš, Iva Krupicová, Eduardo Lara, Zuzana Růžičková

Kurátor: Adam Hnojil

Výstava "Experiment – Boudníkova klika" je skupinovou výstavou autorů (Matěj Hrbek, Tomáš Hrubiš, Iva Krupicová, Eduardo Lara, Zuzana Růžičková), jejichž doménou jsou práce na papíře. Pro všechny umělce jsou specifické experimentální přístupy, které jsou klíčovým prvkem v jejich praxi. Experiment výrazně podněcuje inspirativně kreativitu, čímž vytváří prostor pro originální tvorbu. Zároveň prostřednictvím experimentování lze testovat limity a rozšiřovat možnosti technik, což umožňuje vznik nečekaných výsledků, které mohou diváky překvapit. Umělcům umožňuje vidět svět z nových perspektiv, což vede k tvorbě děl s hlubším významem a smyslem. V grafice a kresbě umožňuje umělcům detekovat vlastní styl, stejně jako v kontextu modernistických východisek posouvat hranice těchto v České republice stále opomíjených technik. Umožňuje umělcům lépe porozumět, jak jejich díla komunikují s diváky. Tím se zvyšuje účinnost vizuálního sdělení a interakce s publikem. Podtitul výstavy poukazuje na průkopníka české moderní grafiky Vladimíra Boudníka, který v jedné z hal Pragovky tvořil a s Vysočany byl bytostně spojen jak pracovně, tak umělecky. Výstava je koncipována jako expozice přátel, kde každý z autorů představí svoji aktuální tvorbu. Ústředním bodem bude performativní stěna, která vznikne jako kolektivní práce vystavujících a u níž bude očekávána interakce diváků během výstavy, kteří se budou moci aktivně zapojit. Důležitou roli má i vernisáž, která bude menším explozionalistickým happeningem.

Text: Adam Hnojil

16. listopadu v galerii zahájíme další tři výstavy:

Petr Gruber UKRYTÁ MÍSTA, VŠEM NA OČÍCH (17. 11. – 14. 12. 2023, Pragovka Gallery / Pop-Up)

Ewa Doroszenko, Jacek Doroszenko OVERLOOKED HORIZONS (17. 11. – 14. 12. 2023, Pragovka Gallery / Entry)

Salvatore Arancio, Barbora Dayef , Marco Chiandetti, Ivana Králíková, Nao Matsunaga, Jimena Mendoza MIMO KRUH (17. 11. – 30. 11. 2023, Pražská továrna)

Výstavy můžete navštívit od úterý do pátku od 14 do 20 hodin a o víkendu od 12 do 18 hodin.

