Vánoce za časů našich prababiček - Dopolední divadlo pro maminky s dětmi

V divadelním představení se děti leccos dozvědí, nahlédnou do své budoucnosti při odlévání vosku či házením pantoflem. Až přijdou opravdové Barborky se svým „mulise, mulise, mulise“ nebo Lucie s velkými zobáky, budou se možná i trochu bát. Ambrože budou jistě z bezpečné vzdálenosti škádlit halasným a veselým pokřikováním. Co kdyby někoho opravdu strčil do velkého pytle? Jen co odejdou dávná strašidla, nastává v našem pořadu čas vánoční. S dětmi postavíme betlém, zazpíváme si koledy a vzpomeneme další krásné štědrovečerní zvyky, to aby dávné časy našich prababiček znovu ožily…

Účinkuje: Studio dell´arte Rezervace – Martina Slívková, 241 773 832, 778 482 787, slivkova@kc12.cz