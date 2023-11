Vánoční pohádka - Sobotní divadlo pro děti

Děti do 2 let vstup zdarma V malé chaloupce žije dobrosrdečná čepičářka Marjánka, které Ďábel přičaruje bohatství, a to ji promění v zlou a chamtivou. Změna její povahy zasáhne ovčáka Toníka a ten na radu Anděla vezme Marjánku a spolu odejdou směrem, který ukážou hvězdy, až dojdou do Betléma. Narozením Ježíška – Ďábel ztratí svoji moc nad světem i Marjánkou.

Tato pohádka dětem ukazuje, proč se lidé obdarovávají a proč se mají mít rádi "alespoň" o Vánocích. Zároveň si všichni připomenou staré zvyky a obyčeje, které se dodržují o svátcích vánočních. Účinkuje: Divadýlko Mrak Rezervace tel: 241 773 832, 778 482 787, jara@kc12.cz