Výstava současného umění 100ks Offline

Dvoutýdenní výstava představí 50 nejzajímavějších žijících českých a slovenských umělců Umělecký projekt 100ks, který vydává a nabízí online ke koupi limitované edice tisků od nejzajímavějších současných českých a nově i slovenských umělců, předvede všechna díla ze své aktuální nabídky během výstavy nazvané 100ks Offline. Ta proběhne od 22. listopadu do 3. prosince v centru Prahy v galerii Ex Post v Příčné ulici. Přijďte se na vlastní oči přesvědčit o nejvyšší možné kvalitě tisků a působivosti současného umění. V rámci 100ks Offline budou mít návštěvníci možnost prohlédnout si najednou díla současných českých a slovenských malířů, kteří aktuálně hýbou galerijním a sběratelským světem. Velká část z nich měla letos výstavu v prestižních galeriích, ať už v Česku, nebo v zahraničí a úspěšně prodávají a draží svá originální díla. Na skupinové výstavě 100ks Offline budou ke zhlédnutí vůbec poprvé pohromadě v tomto složení. „Naším cílem je popularizovat a zpřístupňovat současné umění. Pomocí limitovaných uměleckých tisků, které jsou řádově dostupnější než originály, chceme dostávat umění na stěny českých i slovenských domácností. Prostřednictvím výstavy nejenom ukazujeme náš výběr, který vznikl s pomocí předních kurátorů, na jednom místě, ale zároveň prezentujeme špičkovou kvalitu našich tisků,” vysvětluje zakladatel projektu 100ks Jakub Svoboda, podle kterého je výstava i určitým ohlédnutím a oslavou roku existence projektu. Výstava se koná v prostorově neobvyklé Galerii Ex Post, která vznikla v centru Prahy na místě bývalé pošty. Ex Post podobně jako 100ks propojuje současné umění s technologiemi a s veřejností, proto dává spojení těchto dvou projektů smysl. Přijďte se na přelomu listopadu a prosince inspirovat a pozastavit. Patříte-li mezi ty, kteří na otázku, co chtějí za dárek, odpovídají, že nic nepotřebují, že všechno mají, možná při návštěvě světa současného umění zjistíte, že přece jen něco chcete. A dokonce potřebujete.

100ks Offline 22. listopadu – 3. prosince Galerie Ex Post Příčná 1, Praha 1 Po–Pá: 16:00–19:00 So–Ne: 14:00–19:00 Událost na FB: https://www.facebook.com/events/350387500699863 Vstup je zdarma O 100ks Projekt založil Jakub Svoboda v roce 2021. Cílem je nabízet kurátorovaný výběr současného umění v dostupné formě uměleckých tisků v nákladu 100 kusů. 100ks investičně podpořila skupina Miton. V roce 2023 se rozšířil také na Slovensko. Více na 100ks.cz.