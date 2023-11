Vanua2 v Jazz Docku

Kapela Vanua2 vznikla v roce 2017 spojením excelentních hudebníků z legendárního Blue Effectu s jedním z nejlepších nových hlasů na české hudební scéně, zpěvákem Yannickem Tevi z ostrova Vanuatu. Jeho zastřený a místy chraplavý „sealovský“ hlas je velmi charizmatický a interpretuje niterné a velmi osobní texty.

Žánrově se jejich písně pohybují na pomezí popu, rocku a soulu, a mají autentický zvuk postavený na originálních groovech. Rytmika legendárního Blue Effectu, bubeník Václav Zima a baskytarista Wojttech Říha, kytarista Jan Samek a zpěvák Yannick Tevi, tvoří sehranou kapelu, která podává strhující výkony na klubových i festivalových vystoupeních. Představí písničky z aktuálního debutového alba Two Of Us a připomene také částečně repertoár Radima Hladíka a Blue Effect.