40 let kolonie Na Slatinách ve fotografiích

Galerie Rohovka ve vršovické kulturní křižovatce Vzlet představí 15. listopadu od 18:00 fotografický průřez historií kolonie Na Slatinách. Kolonie vznikla po roce 1924 v údolí Slatinského potoka a rozrostla se na bezmála 400 domků na pomezí Michle, Strašnic, Záběhlic a Vršovic. Na městských pozemcích si během stavebního rozmachu prvorepublikové Prahy stavěli domky, boudy nebo vyřazené vagóny řemeslníci, obchodníci, živnostníci a nezaměstnaní. V rámci doprovodného programu k výstavě proběhne 10. listopadu rovněž expedice podél Botiče a Slatinského potoka po stopách kolonie.

Kurátorem výstavy je Miloš Vojtěchovský, který působí mimo jiné jako historik umění, audiovizuální umělec, pedagog, kritik a je spoluzakladatelem Institutu intermédií vedle ČVUT. Nová fotografická výstava potrvá do ledna 2024 a představuje díla z období 40 let života Na Slatinách. Pohledy do této kolonie jsou známé například díky filmu Jana Svěráka Obecná škola, který se zde částečně natáčel.

Otevřeno:

po–pá 9–19 h, so–ne 11–19 h

