„In the face of war – European dialogue"

Francouzský institut v Paříži organizuje sérii setkání a debat mezi obyvateli jednotlivých evropských zemí. Hlavním tématem jsou dopady války na Ukrajině. Cílem těchto akcí je podpořit diskusi mezi širokou veřejností a odborníky z nejrůznějších oblastí (výzkumů, think-tanků, médií, kultury), a to vždy s ohledem na lokální kontext.

Francie se snaží touto iniciativou vytvářet prostor pro otevřenou komunikaci, naslouchání a integraci.

První debata z tohoto cyklu se uskuteční v Profesním domě v Praze v úterý 14. listopadu od 17:30 hodin.

