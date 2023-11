Ekstase 2.0 - Poláčková - Englichová - Veverka

Englichová, Poláčková, Veverka: EKSTASE 2.0, ve znamení Shakespeara

Velký sál Novoměstské radnice

Začátek koncertu v 19:30 hod

Kateřina Englichová harfa

Alžběta Poláčková soprán

Vilém Veverka hoboj

Přesně po roce, 29. ledna 2024, se pražskému publiku na Novoměstské radnici znovu představí tři hvězdní, v mezinárodním měřítku etablovaní interpreti, sopranistka Alžběta Poláčková - sólistka opery Národního divadla, harfistka Kateřina Englichová a hobojista Vilém Veverka.

Jedním z motivů koncertu bude tentokrát také tvorba Williama Shakespeara, konkrétně cyklus pěti "Sonetů pro soprán, hoboj a harfu", který na objednávku protagonistů zkomponoval proslulý český skladatel Martin Hybler.

Skutečným kořením a zpestřením bude jistě i recitace Viléma Veverky. Posluchač tak uslyší Shakespeara hned dvakrát, v podání Viléma Veverky v překladu Martina Hilského a následně v originále, již v hudebním přednesu Alžběty Poláčkové.

Harfistka Kateřina Englichová v rámci koncertu pokřtí svůj nejnovější titul - album "As Time Goes By".

