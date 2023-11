Čertovské řádění a vánoční tvoření v Monkey´s Gym

Umějí Čert, Mikuláš a Anděl sportovat? Že nevíte? Pak se přijďte podívat do dětských tělocvičen Monkey´s Gym, kde tento rok 2. prosince (v Galerii Harfa) a 3. prosince (v OC Šestka) spojili Čertovské řádění s vánočním tvořením.

Nechce si vaše ratolest uklízet hračky nebo se vzdát svého dudlíku? Chcete ji naopak za něco pochválit? Za Mikulášem, Čertem a Andělem se můžete vydat 2. prosince do profesionální dětské tělocvičny Monkey´s Gym v Galerii Harfa a 3. prosince do tělocvičny Monkey´s Gym v OC Šestka. Pořadatelé si od rodičů rádi předem převezmou informace do Mikulášovy Knihy hříchů, a ten se dětí na jejich prohřešky či dobré skutky zeptá. Dětem proto nezapomeňte připomenout, ať si pro Mikuláše, Čerta i Anděla připraví nějakou tu básničku. Ti je totiž rádi poslouchají a rádi za ně odměňují… Společně s dětmi si pak tady před nebo po „mikulášské“ můžete ještě vyrobit pěkný vánoční výrobek: vlastní vánoční ozdobu, přání, jmenovku na dárky nebo řetěz na stromeček. Akce není rozdělena podle věku, je určena pro všechny děti do 8 let a vy si můžete vybrat blok, který vám nejvíce vyhovuje, a to v některém ze tří termínů – od 14.00, od 15.30 nebo od 17.00 hodin. Tělocvičny však nejsou nafukovací, proto je rezervace nutná!

Termín: sobota 2. 12. 2023, termíny: od 14.00, od 15.30 nebo od 17.00 hod.

Místo: Monkey´s Gym Harfa (Galerie Harfa, Českomoravská 2420/15, Praha 9)

Termín: neděle 3. 12. 2023, termíny: od 14.00, od 15.30 nebo od 17.00 hod.

Místo: Monkey´s Gym Šestka (OC Šestka, Fajtlova 1090/1, Praha 6)

Více informací a rezervace: https://www.monkeysgym.cz/novinky/certovske-radeni-a-vanocni-tvoreni-710.html