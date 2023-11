Metropole Zličín zve na slavnostní rozsvícení stromu a do Ladovské vesničky, otevře i kluziště

Při pohledu z okna se to sice nezdá, ale Vánoce jsou za dveřmi. Nákupní centrum Metropole Zličín si proto pro své návštěvníky připravilo bohatý vánoční program. Na jeho centrálním náměstí se 15.11 rozsvítí vánoční strom, vedle něj vyroste vesnička jako vystřižená z pohádek Josefa Lady, pro veřejnost se otevře také kluziště.

Vánoce jsou za dveřmi a do svátečního hávu se obleče i Metropole Zličín. Zahájení vánoční sezóny proběhne vskutku velkolepě. Na středu 15. listopadu si nákupní centrum pro své návštěvníky připravilo slavností rozsvícení vánočního stromu. To se za přítomnosti moderátorů a zvířátek z pohádek od Josefa Lady uskuteční v 18 hodin, předcházet mu bude mezi 16. a 17. hodinou průvod středověkých dudáků, který projde pasážemi Metropole Zličín až k vánočnímu stromu.

Mikeš a Pašík v Ladově vesničce

Vedle stromu se otevřou také brány do nefalšované Ladovy vesničky, která potěší návštěvníky svoji typicky vánoční atmosférou. Malí i velcí návštěvníci se mohou těšit nejenom na originální malebnou tvorbu Josefa Lady, ale budou moci také shlédnout kostýmy z pohádky Hrátky s čertem. Ti nejmenší návštěvníci si budou moci vyzkoušet uplést vánočku, vyfotit se v kostýmech s pohádkovými postavami, projít „Čertovským doupětem“ nebo si ozdobit vánoční stromeček od pana Lady. Ostatně toto tradiční ztvárnění a vyobrazení Vánoc pomocí maleb Josefa Lady se promítá do celkové výzdoby nákupního centra Metropole Zličín. Návštěvníci se také mohou těšit na dárky s ladovskou tematikou, takže domů si každý odnese hezkou vzpomínku.

Kluziště otevře krasobruslařská show

Po slavnostním rozsvícení stromu opět vyrazí průvod s kapelou, tentokrát ale zájemce zavede k venkovnímu kluzišti, které jako již tradičně bude stát u hlavního vchodu č.3. Právě tam totiž zhruba od 18:30 proběhne Lední show v podání krasobruslařské skupiny Prague Synchro, za účasti členek reprezentačního týmu Olympia a dětí z nejmladšího týmu Minnies. Také u kluziště bude možné získat ladovské dárky a Vánoční noviny s programem všech aktivit, které Metropole pro své návštěvníky připravila a také se zajímavými a inspirativními články. V den slavnostního otevření bude kluziště pro zájemce zdarma. Samozřejmostí je možnost zapůjčit si brusle a jiné vybavení nebo se občerstvit po sportovním výkonu. Kluziště zůstane veřejnosti otevřené až do února, a to vždy od 9:00 do 21:00, kromě čtvrtků mezi 9:00 – 12:00, kdy je plocha rezervovaná pro lekce bruslení pro děti. Ledovou plochu je také možné rezervovat pro soukromé akce nebo zápasy, a to v časech 8:00 – 9:00 a 21:00 – 23:00.

