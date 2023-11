Přivítání blížících se Vánoc v Galerii Butovice.

Ve čtvrtek 9. listopadu bude možné v Galerii Butovice od 17 do 19 hodin pochytit vánoční náladu. Budou se konat tvořivé workshopy, na kterých si zájemci vyrobí svícen nebo perníčky. Hezkou atmosféru dotvoří dětský pěvecký sbor Rolnička Praha, který zazpívá především koledy, ale i další písně ze svého repertoáru. Ve čtvrt na sedm bude rozsvícena vánoční výzdoba a také bude představen projekt Strom splněných přání. Jeho cílem je nadělit dárky dětem ze dvou dětských domovů. Galerie Butovice zároveň vybaví tyto dětské domovy potřebným nábytkem a spotřebiči. Je načase si připustit, že se blíží Vánoce.

Někteří návštěvníci si jej možná pamatují z předchozích let, každopádně pro všechny bude znovu představen. Jde o každoroční projekt, který pomáhá plnit přání dětem z dětských domovů po celé České republice. Galerie Butovice zprostředkuje přáníčka dětí z Dětského domova Charlotty Masarykové a Dětského domova a Mateřské školy Beroun. Přáníčka budou viset na vánočním stromečku, návštěvníci si je rozeberou a dárky přinesou na infostánek, kde budou odměněni za dobrý skutek. Galerie Butovice se nejen postará o zabalení a doručení dárků do správných rukou, ale také nakoupí do obou dětských domovů tolik potřebné vybavení, spotřebiče a nábytek, aby se děti mohly cítit jako doma.

Po celý večer bude možné navštívit dílničky a vyrobit si vánoční dekoraci. Na výběr budou hned dva workshopy – výrobna perníčků nebo výrobna originálních vánočních svíček do vlašského ořechu. Samozřejmě kdo bude chtít, může si vyrobit obojí. Posun na zimní čas a chození z práce i do práce za tmy nikomu na vánoční náladě moc nepřidá. Proto se všichni, kdo jsou unavení ze zimní šedi a tmy, mohou těšit na slavnostní rozsvícení vánoční výzdoby obchodního centra, která se uskuteční ve čtvrt na sedm večer.