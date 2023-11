Vtípečky v Pracovně - Stand Up Show

Noví stand up komici i osvědčená jména: Vtípečky se zelím chystají show v žižkovské Pracovně Komediální skupina Vtípečky se zelím představí 25. listopadu v 19 hodin na stand up show v žižkovské Pracovně dva nové talenty – Denise Doležela a Pavla Wünsche. Pořadatelé si komiky vyhlédli na takzvaných open mic večerech v pražských klubech. Sestavu pak doplní performeři, kteří se skupinou vystupují pravidelně. Kde to všechno začalo. Přesně tak Vtípečky se zelím přezdívají podniku Pracovna na pražském Žižkově, kde se v listopadu 2022 odehrála jejich první plnohodnotná show. Stand up komici se od té doby do útulných multifunkčních prostor, které zahrnují kavárnu, podcastové studio a coworkingové pracoviště, vracejí pravidelně. Vystoupí tam také v sobotu 25. listopadu v 19 hodin. „S Pracovnou nás pojí spousta věcí. Kromě stand upů jsme si tu i poprvé zahráli ve filmu, a to jako kompars pro snímek našich mentorů Jiřího Jakimy a Tigrana Hovakimyana Smrt je velká životní změna.

Naše první show, kterou jsme tu absolvovali, patří mezi naše nejpamátnější. Pracovnu řadíme mezi naše domovské scény,“ říká jeden z vystupujících a zároveň spoluzakladatel Vtípečků se zelím Ondřej Cabal. Krom něj se diváci mohou těšit také na Jiřího Štrauba, Julii Fric Krauskopfovou, Lukáše Tomčala, Denise Doležela a Pavla Wünsche. PRVNÍ A DRUHÉ VYSTOUPENÍ „Návštěvníci od nás uslyší vtipy, které jsme v Pracovně ještě neříkali. Denis Doležel s námi navíc vystupuje úplně poprvé. Je to mladý a talentovaný komik, kterého jsme objevili díky open mic večerům v pražských klubech Myslíš?, Metro Comedy Club a Ty kávo!,“ uvádí Cabal s tím, že mezi nováčky se řadí také Pavel Wünsch z Rakovníka. Jde o jeho druhé vystoupení v rámci plnohodnotné show. Svoji premiéru absolvoval na říjnové show Vtípečků se zelím v pražském Baru B52. Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc. Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu. V tom jim pomáhají také známí a zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan. Událost:

https://www.facebook.com/events/858527435593322 Vtípečky se zelím na Facebooku: https://www.facebook.com/vtipeckysezelim Vtípečky se zelím na Instagramu: https://www.instagram.com/_vtipecky_se_zelim/ Vtípečky se zelím na YouTube: https://www.youtube.com/@vtipeckysezelim Pracovna: https://www.pracovna.cz/