Vtípečky se zelím v RockOpeře Praha (Noc divadel)

Zdarma a v obřím sále pro osm set lidí. Vtípečky se zelím se vracejí do RockOpery Praha Vyzkoušet si stand up show Vtípečků se zelím v rámci Noci divadel zdarma, a to ve velkém sále oblíbené RockOpery Praha pro osm set diváků. Přesně takovou možnost budou mít lidé, kteří zavítají do holešovického divadla 18. listopadu v 18 hodin. V hodinovém programu vystoupí šest mladých komiků. Sál pro osm set lidí a jedna show zdarma. Stand up komici z Vtípečků se zelím se vracejí do holešovické RockOpery Praha, kde předvedou speciální hodinový program v rámci Noci divadel. Jejich vystoupení začíná 18. listopadu v 18 hodin.

„Jsme nová a zatím méně známá komediální skupina. Řada lidí o nás už slyšela, ale neví, co od nás může čekat. Proto se chceme pravidelně vracet do RockOpery Praha a vystupovat tam v rámci programů Máme otevřeno a Noc divadel. Zájemci tak mají možnost zdarma zhlédnout naši show ve zkráceném formátu a rozhodnout se, jestli je pro ně i náš klasický celovečerní program,“ říká jeden z vystupujících komiků Jiří Štraub. Mimo něj se návštěvníci mohou těšit také na Ondřeje Cabala, Lukáše Tomčala, Lukáše Kaňku, Aleše Pitrmoce a Zdeňka Hrušku. DIVADLO SE OTEVŘE UŽ RÁNO „K RockOpeře Praha mám velmi vřelý vztah. Jsou to nejen jedinečné prostory, ale především originální projekt skladatele a klávesisty Milana Steigerwalda a zpěvačky a libretistky Pavly Forest. Před lety založili divadlo, které se věnuje autorským rockovým operám. Stát na stejném jevišti jako Kamil Střihavka, Eva Urbanová, Jan Toužimský nebo Viktor Dyk pro nás hodně znamená, ačkoliv jde o osobnosti z úplně jiné oblasti, než je ta naše,“ uvádí Štraub, který v RockOpeře nebude provázet pouze stand up show, ale celým večerem. Divadlo bude 18. listopadu otevřeno už od rána. V 9 hodin v něm začne výuka uměleckých oborů dle programu tamější Rockové akademie, v 17 hodin bude následovat vernisáž výstavy fotografií Fotoklubu PCW a od 19 hodin, hned po stand up show Vtípečků se zelím, se lidé mohou těšit na hudební vystoupení studentů Rockové akademie. Připraveny jsou také komentované prohlídky zákulisím divadla. Komediální skupinu Vtípečky se zelím založili v roce 2022 Ondřej Cabal a Aleš Pitrmoc. Jejím cílem je shromažďovat začínající komiky a kolektivně rozvíjet řemeslo stand upu. V tom jim pomáhají také známí a zkušení komici Jiří Jakima a Tigran Hovakimyan. Událost: https://www.facebook.com/events/287580207491854 Vtípečky se zelím na Facebooku: https://www.facebook.com/vtipeckysezelim Vtípečky se zelím na Instagramu:

https://www.instagram.com/_vtipecky_se_zelim/ Vtípečky se zelím na YouTube: https://www.youtube.com/@vtipeckysezelim RockOpera Praha: www.rockopera.cz