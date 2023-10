Jazz Dock Orchestra Plays the Originals

Na programu listopadového koncertu budou vlastní kompozice leaderů orchestru Andyho Schofielda a Jana Jiruchy. Zazní například skladby Age Of Enlightenment, To And Fro nebo 333. Můžete se těšit na sofistikované harmonie, originální formy, tepající rytmickou sekci a skvělá sóla!

JAZZ DOCK ORCHESTRA je moderní jazzový big band evropské úrovně zaměřený na autorskou tvorbu a také na interpretaci klasického big bandového repertoáru. Za pět let své úspěšné existence se orchestr stal „vlajkovou lodí“ klubu Jazz Dock a má za sebou spolupráci s předními světovými hudebníky jako je Kurt Elling, Richard Bona, Ben Wendel, Niels Klein a další. Precizní, ale zároveň živelná souhra, skvělá sóla a kvalitní partitury přinesly big bandu velké renomé v širším kontextu evropské jazzové scény. Tvorba orchestru se zaměřuje jednak na vlastní, originální kompozice (zejména Jan Jirucha, Andy Schofield, Miroslav Hloucal a další), ale také na kvalitní aranže světového repertoáru (Duke Elligton, Gill Evans, Bob Brookmeyer, Charles Mingus, atd). Po vzoru newyorského Vanguard Jazz Orchestra (rezidenční kapely klubu Village Vanguard, která zde hravá pravidelně jednou týdně) vystupují každé třetí pondělí v měsíci, již pět let, na podiu Jazz Docku. Tato dlouhodobá a pravidelná koncertní činnost přináší skvělé výsledky a dnes se Jazz Dock Orchestra po právu řadí mezi přední evropské big bandy.