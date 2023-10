Český pavilon EXPO 2025: Soutěžní návrhy

Přijďte se podívat na prestižní přehlídku současné české architektury a prohlédnout si 38 soutěžních návrhů českého národního pavilonu pro příští světovou výstavu EXPO, která se bude konat v japonské Ósace od dubna do října 2025. Po více než dvaceti letech, kdy české národní pavilony vznikaly metodou „Design & Build“, se generální komisař pro EXPO 2025 Ondřej Soška po konzultaci s odborníky z nejrůznějších oborů rozhodl vrátit k přístupu, jak se stavěly pavilony například v Bruselu (1958), Montrealu (1967) nebo Ósace (1970), a vybrat architektonický návrh v otevřené a transparentní jednofázové soutěži.

Tato soutěž zároveň probíhala dle pravidel a doporučení České komory architektů. Cílem bylo nechat architekty a další kreativce rozvinout talent a kreativitu tak, abychom v Japonsku mohli ukázat to nejlepší, co naše země aktuálně nabízí. Světové výstavy EXPO (anglicky World EXPO) představují největší společenskou, obchodní a kulturní událost na světě. Konají se jednou za pět let, trvají šest měsíců a pravidelně je navštěvují desítky milionů lidí. Jsou jedinečnou globální platformou pro setkávání jednotlivých národů, největších světových korporací a organizací, které návštěvníkům představují své nejnovější nápady, řešení i technologické inovace. Lze říci, že se jedná o jakousi obdobu olympijských her nesportovního světa a skvělou platformu pro posilování národní značky. Příští EXPO se uskuteční od dubna do října 2025 na umělém ostrově Yumeshima. Ten se nachází v japonském městě Ósaka, regionu Kansai, který je domovem více než 20 milionů lidí. I proto pořadatelé očekávají velmi vysokou návštěvnost – na 30 milionů lidí. K účasti se prozatím přihlásilo 153 států a 8 mezinárodních organizací.

Taková akce pro Česko představuje jedinečnou příležitost představit se nejen odborné, ale i široké veřejnosti a podpořit rozvoj obchodních i politických vztahů s jednou z nejsilnějších a nejstabilnějších ekonomik světa. Výstavu připravila Kancelář generálního komisaře, spadající pod síť Českých center, ve spolupráci s Národním muzeem. Návštěvníkům předkládá 38 návrhů v podobě, ve které byly odevzdány do otevřené architektonické soutěže jednotlivými týmy. Každý jednotlivý návrh se stává ze tří panelů. Panely zpravidla obsahují vizualizace, vysvětlení návrhu, návrh architektonicko-interiérového řešení a technické výkresy. Více informací o výstavě lze nalézt na webových stránkách www.expo2025czechia.com.