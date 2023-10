le_mol [AT] + The New Horizons [CZ]

Vídenští le_mol se pohybují ve sférách post-rocku, artrocku a ambientu. Multinstrumentální duo Raimunda Schlagera and Sebastiana Götzendorfera si vytváří zbytek kapely z loopu a efektů. le-mol sdíleli stage s kapelami, jakými jsou MONO, God is an Astronaut nebo Maybeshewill. le_mol zahrají v Praze v rámci jejich evropského turné společne s lokální post-rockovou kapelou The New Horizons. The New Horizons, post-rocková formace z Prahy, města, které zabilo Pluto jako planetu. The New Horizons kombinují zádumčivé pasáže z temného vesmíru s optimismem a krásou vesmírných mlhovin. Poslouchej le_mol na Spotify ► spoti.fi/3PEwkHp Poslouchej TNH on Spotify ► bit.ly/TNHspotify FB event: https://www.facebook.com/events/857362738979320/